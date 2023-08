Recean solicită o analiză a accidentelor rutiere grave din ultimii 5 ani : Să vedem care sunt antecedentele acestor șoferi și ce magistrați au judecat aceste cazuri

12:50

Update: Compania germană Rheinmetall va livra Ucrainei un sistem de drone Luna New Generation până la sfârșitul anului, a relatat duminică Bild am Sonntag, citând surse ale companiei, informează The Kiev Independent. „Sistemul de drone" este format dintr-o stație de control la sol cu mai multe drone, o catapultă de lansare și camioane militare, a […]