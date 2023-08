Inteligența artificială depistează incendiile de vegetație. Cum funcționează programul ALERTCalifornia

14:50

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova, aflați peste hotarele țării, să participe la Congresul Diasporei, care va avea loc în perioada 18-19 august, la Chișinău, sub genericul „Moldova sunt EU”, transmite Moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Tradițional, în luna august majoritatea dintre Dvs. aleg să-și petreacă vacanțele alături de rude, în … The post Președintele Parlamentului îndeamnă moldovenii care locuiesc peste hotare să participe la Congresul Diasporei first appeared on ZUGO. Articolul Președintele Parlamentului îndeamnă moldovenii care locuiesc peste hotare să participe la Congresul Diasporei apare prima dată în ZUGO.