Telex.md: Cele mai frumoase castele din România. Notele date de turiști

08:30

Astăzi Adunarea Populară de la Comrat va examina din nou subiectul aprobării componenței Executivului propus de bașcanul Eugenia Guțul. Primele două tentative au eșuat din diferite motive.