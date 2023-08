Curtea de Conturi: În raportul Ministerului Educației și Științei nu coincid cifrele

07:10

Partidele de dreapta şi eurosceptice vor creşte la următoarele alegeri europene în detrimentul partidelor de centru, arată o analiză asupra sondajelor existente realizată de divizia de cercetare şi analiză a publicaţiei POLITICO. Alegerile europarlamentare sunt prevăzute pentru 6-9 iunie 2024. Dacă alegerile ar avea loc astăzi, Partidul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), de dreapta, ar […] The post Sondajele arată că partidele dreapta vor avea câştiguri uriașe la alegerile europarlamentare din 2024 appeared first on Omniapres.