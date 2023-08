Mercenarii beți ai lui Kadîrov și militarii ruși s-au împușcat lângă Mariupol: 4 soldați au murit

09:40

Prima misiune lunară din istoria modernă a Rusiei a fost lansată cu succes de pe cosmodromul Vostocinîi a regiunii Amur, în încercarea de a fi prima ţară care să aterizeze la Polul Sud Lunar. Printre obiectivele misiunii este explorarea resurselor, inclusiv a apei, scrie Meduza. Vehiculul de lansare „Soiuz-2.1b” cu treapta „Fregat” și stația interplanetară […] The post VIDEO După 47 de ani, Rusia a lansat prima misiune spaţială spre Lună: va căuta inclusiv urme de apă appeared first on NewsMaker.