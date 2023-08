Cehia: Peste 600 de kilograme de cocaină, ascunsă printre banane

13:50

Atacul cu rachete al Rusiei asupra unui cartier de locuințe din Zaporojie a ucis două fete, de 19 și 21 de ani, care cântau pe străzi pentru a ajuta armata ucraineană. Svitlana și Kristina cântau pe stradă, la chitară, pentru a strânge bani pentru armata ucraineană. The video shows Svitlana and Hrystyna, street singers who […] Articolul VIDEO Svitlana și Kristina, ucise în Zaporojie de rachetele rusești. Cântau pe stradă pentru a ajuta armata ucraineană apare prima dată în Realitatea.md.