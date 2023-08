Agricultorii sunt disperați – depozitele sunt pline de cereale, iar prețul de vânzare este foarte mic

12:00

Ministrul Municii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat recent că "avem mai puțini pasageri avia și nu putem plăti salariul asistenților personali". Ce are sula cu prefectura? De când contractul social între stat și cetățean este determinat de pasagerii companiilor de aviație? Observ că statul moldovean nu își poate îndeplini obligațiile contractuale față de […] Victor Nichituș: De ce banii din buzunarul moldovenilor dispar din ce în ce mai repede