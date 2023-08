FOTO Atac asupra regiunii Herson: Obuzele rusești au ucis o familie, printre care un bebeluș de doar 23 de zile

08:40

Sheriff Tiraspol a învins cu scorul de 5-1 formația BATE Borisov din Belarus, în prima manșă a turului trei preliminar al Ligii Europa, ediția 2023-2024. Meciul a avut loc pe 10 august, la Tiraspol. Returul meciului BATE Borisov – Sheriff Tiraspol se va juca pe stadionul Varosi din Mezokovesdi în Ungaria, joi – 17 august.