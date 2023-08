Ucraina a instalat un nou post de frontieră pe Insula Șerpilor

10:00

Tânărul în vârstă de 21 de ani, acuzat de omorul copilei din localitatea Recea, a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată de Judecătoria Drochia, iar tânărul va fi transferat în Penitenciarul Nr.11 din Bălți. Amintim că, anterior, bănuitul și-a recunoscut …