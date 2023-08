Ce religie are Andra. Mulți nu știau acest detaliu despre artistă

Andra Măruță e una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Are piese cunoscute de toată lumea, are concerte prin toată țara și e solicitată mereu să participe la tot ... Post-ul Ce religie are Andra. Mulți nu știau acest detaliu despre artistă apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md