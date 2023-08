Țara în care ar putea deveni ilegal să postezi online fotografii cu copiii tăi

06:20

Guvernul german a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru părul şi machiajul fostului cancelar german Angela Merkel de când aceasta a părăsit funcţia, în 2021. În ciuda faptului că a părăsit funcţia cea mai importantă din Germania în urmă cu aproape doi ani, Merkel continuă să trimită facturi guvernului federal pentru mai multe cheltuieli, potrivit […]