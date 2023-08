Renato Usatîi: Am remarcat cu bucurie că tot mai mulți oameni conștient decid să adere la Partidul Nostru

16:00

Dinu Plîngău speră că într-o bună zi, mai multă lume să înțeleagă că adevărații sabotori sunt chiar unii „reformatori". Dinu Plîngău susține că judecătorii din video, filmați cum numără banii și învinuiți de corupere pasivă, au fost repuși în funcție de către CSM-ul reformat. În 2018, 5 judecători au fost învinuiți de corupere pasivă. În […]