Consilierul din Bălți, Sergiu Burlacu, a plecat din PNM și aderă la alt partid. Dragoș Galbur: Voi sesiza Procuratura Anticorupție

15:30

A fost victima unui accident rutier, iar acum se află în stare gravă la Institutul de Urgență. Este vorba despre tânărul de 27 de ani, Cristian Staver, care a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină în timp ce circula pe motocicletă. Tânărul are nevoie urgentă de intervenții chirurgicale în Germania, … The post A fost lovit de o mașină în timp ce circula pe motocicletă: Tânărul are nevoie urgentă de ajutor first appeared on ZUGO. Articolul A fost lovit de o mașină în timp ce circula pe motocicletă: Tânărul are nevoie urgentă de ajutor apare prima dată în ZUGO.