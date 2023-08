Germania a furnizat Ucrainei încă două lansatoare Patriot

13:10

Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic și-a desemnat candidatul la funcția de primar al capitalei. Este vorba despre Mihail Poleanschi – născut în Chișinău, membru al Comitetului Executiv al formațiunii, președinte al Organizației Teritoriale Chișinău, fost deputat, jurnalist, antropolog, transmite oficial.md. În cadrul ședinței de astăzi a partidului a fost discutată participarea în alegerile locale