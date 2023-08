Aproximativ 800 de camioane tranzitează zilnic Republica Moldova cu cereale ucrainene

12:30

Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă a fost oprită marți din cauza unei disfuncționalități, a anunțat Nuclearelectrica. În prezent se investighează cauzele incidentului. Reactorul 1 al CNE Cernavodă a fost oprit și deconectat marți de la Sistemul Energetic Național din cauza unei defecțiuni a căruia cauză este acum investigată, a anunțat Nuclearelectrica într-un raport trimis […] The post Reactorul 1 al Centralei Nucleare a fost oprit de urgență. Ce s-a întâmplat appeared first on Omniapres.