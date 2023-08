LaLiga, plângere împotriva PSG la Comisia Europeană cu privire la mecanismele de finanţare din Qatar

22:00

În acest an, o echipă de 19 sportivi și sportive va reprezenta Republica Moldova la Campionatul Mondial de Lupte pentru Tineret. Evenimentul se va desfășura în Iordania, în perioada 14-20 august 2023. La lupte feminine vor concura 5 sportive, însoțite de Antrenorul Emerit Andrei Chiperi; la lupte libere - 8 sportivi, sub îndrumarea Antrenorilor Emeriți Maxim Gâlcă și Ilia Esir; la lupte greco-romane - 6 sportivi, asistați de Antrenorul Emerit Roman Zgardan. Secretarul de stat al Ministerului Edu...