Parcurs de foc pentru Novak Djocovic la Mastersul de la Cincinnati, o avanpremieră a US Openului

11:20

Curtea Constituțională a validat, astăzi, mandatul de deputat al Marianei Lucrețeanu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Aceasta a preluat fotoliul de parlamentar după ce Dan Perciun a fost numit în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Mariana Lucrețeanu are 43 de ani, este inginer și e specialistă în relații internaționale. Aceasta are studii ... Fracțiunea PAS din Parlament are un nou deputat – Curtea Constituțională a validat mandatul Marianei Lucrețeanu The post Fracțiunea PAS din Parlament are un nou deputat – Curtea Constituțională a validat mandatul Marianei Lucrețeanu appeared first on Politik.