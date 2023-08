Finanțare per copil pentru grădinițe: Ministrul Educației propune o schimbare semnificativă

12:50

După ce copiii le-au crescut și au plecat peste hotare, soții Mihail și Rodica Musteață din orașul Drochia au adoptat trei copii, în vârstă de 8, 9 și 10 ani. Peste puțin timp, au luat sub tutelă alți trei copii, aflați în dificultate. Au acum casa plină și spun că, la această etapă a vieții, […] Post-ul „Fiecare suflet are nevoie de dragoste”. Povestea unei familii care a adoptat trei copii mari și a luat sub tutelă alți trei / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.