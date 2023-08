Candidatul Partidului Național Moldovenesc la șefia Primăriei Bălți a „migrat” la PLDM-ul lui Filat

20:30

Înalţi reprezentanţi ai Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, Republicii Moldova şi României se vor reuni, pe 11 august, în orașul român Galaţi. Oficialii vor discuta despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina, după ce Federația Rusă a ieșit, luna trecută, din acordul care permitea exportul acestui tip de produse. Informațiile au fost confirmate, […]