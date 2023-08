Top mâncăruri italiene de încercat

08:30

Termenul “Made in China” a fost mult timp asociat cu producția masivă, prețuri accesibile și, în unele cazuri, preocupări legate de calitate. Cu toate acestea, în ultimii ani, China a făcut progrese semnificative în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor de producție și calitate, demonstrând că “Made in China” poate însemna, în multe cazuri, calitate superioară. […] Articolul Made in China: când acea calitate superioară depășește așteptările apare prima dată în ea.md.