OrheiLand – locul unde visurile devin realitate. În fiecare weekend, este organizat un program special și un concert!

09:30

Taxa de asigurare a mijloacelor de transport s-a majorat cu 80 la sută în ultimul an, au declarat pentru Radio Moldova specialiștii în asigurări auto. Potrivit reprezentanților Comisiei Naționale a Pieței Financiare, creșterea prețurilor a fost influențată de noua Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, coordonată de Radu […] The post Taxa de asigurare a mijloacelor de transport s-a majorat cu 80 la sută în ultimul an appeared first on Omniapres.