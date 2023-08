Bărbatul care a omorât în bătaie un bebeluș la Hâncești scapă de închisoare

11:30

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis miercuri, 9 august, cu vot unanim să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6% anual, scrie mold-street.com.