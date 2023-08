NM Espresso: despre legăturile dintre Moldova și Israel, exportul cerealelor din Ucraina și «calea spre dictatură și totalitarism»

17:30

Magistrații din Republica Moldova îndeamnă repetat politicienii să se abțină din a le critica activitatea. Or, potrivit unui comunicat emis de Asociația Judecătorilor, declarațiile clasei politice la adresa magistraților reprezintă un atac direct la principiile fundamentale ale statului de drept și independenței justiției, care afectează, inclusiv, încrederea cetățenilor în integritatea sistemului judiciar. Asociația Judecătorilor din […]