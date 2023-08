O nouă tentativă eșuată de aprobare a componenței Comitetului executiv al Găgăuziei

17:10

Adunarea Populară a Găgăuziei, reunită astăzi la Comrat, nu a aprobat componența Comitetului Executiv propus de bașcanul Evghenia Guțul. Deputații din regiune nu au ajuns nici să examineze componența nominală, invocând o eroare de structură. Și anume, în Comitetul Executiv au fost incluși președinți de raioane, în timp ce ar...