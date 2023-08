FOTO Reuniunea de la Galați: Vladimir Bolea a făcut apel la investiții în infrastructura feroviară și navală a Moldovei

16:40

Agenția de Mediu reacționează la declarațiile Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi” privind tăierile de arbori din strada Alexandru Bernardazzi. Reprezentanții Agenției susțin că „nu efectuează cercetări sau analize cu privire la starea arborilor” și că „cu competențe în acest sens, în cazul or. Chișinău a fost împuternicită Î.M. „Asociația de gospodărire a […] The post Agenția de Mediu dezminte afirmațiile „Spații Verzi”, despre copacii defrișați în centrul capitalei: „Acțiuni de dezinformare și discreditare a imaginii” appeared first on NewsMaker.