Două poduri încrucișate urmează a fi construite pe drumul M1

15:50

Inspectoratului național de securitate publică al IGP are un nou șef. Ministrul afacerilor interne, Adrian Efros împreună cu șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, l-au prezentat pe Marin Manița noului colectiv. Noul conducător al INSP și-a început activitatea în Regimentul de patrulă și santinelă „SCUT”, unde a activat până în 2013, când a fost […] The post Două apartamente, casă, mașină, 8 terenuri și cadouri de la rude de peste 6,5 mii de euro. Cine este Marin Manița, noul șef al INSP appeared first on NewsMaker.