Ce se întâmplă cu dovada unui certificat de integritate pentru cei care candidează la alegerile locale

15:10

După valul de nemulțumiri al cetățenilor de dublarea taxei pentru parcare la Aeroportul Chișinău, premierul Recean spune că decizia de a crește prețul este greșită „Problema mașinilor parcate pe termen lung, care blochează accesul pentru parcarea de scurtă durată pentru familii și pasageri, poate fi rezolvată altfel. Am solicitat revizuirea acestei decizii”, a scris Recean ... După valul de nemulțumiri al cetățenilor de dublarea taxei pentru parcare la Aeroportul Chișinău, premierul Recean spune că decizia de a crește prețul este greșită The post După valul de nemulțumiri al cetățenilor de dublarea taxei pentru parcare la Aeroportul Chișinău, premierul Recean spune că decizia de a crește prețul este greșită appeared first on Politik.