13 303 contracte de locațiune, înregistrate la SFS în perioada ianuarie-iulie 2023

13:50

Bărbatul din Dondușeni, căutat de poliție după ce și-a împușcat fiul și nora, a fost reținut de oamenii legii. Potrivit poliției, bărbatul a tras dintr-o armă de vânătoare de model neidentificat, transmite IPN. Inspectoratul General al Poliției precizează că incidentul s-a produs la domiciliul fiului, în vârstă de 38 de... The post Bărbatul din Dondușeni care și-a împușcat fiul și nora a fost reținut appeared first on ALBASAT.