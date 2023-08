Grogore Moga: Organ de urmărire penală din țara se confruntă cu lipsa acută de cadre calificate

17:10

Oficialii occidentali au evaluări din ce în ce mai “sumbre” cu privire la capacitatea forţelor ucrainene de a recuceri un teritoriu semnificativ, au declarat, pentru CNN, patru oficiali americani şi occidentali de rang înalt. “Vor vedea în continuare, în următoarele două săptămâni, dacă există o şansă de a face progrese. Dar ca ei să facă […] The post “Este cel mai dificil moment al războiului”. Aliaţii occidentali primesc actualizări tot mai “sumbre” appeared first on Omniapres.