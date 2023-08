Două puncte de trecere a frontierei din R. Moldova, închise: Pericol de atac aerian asupra Ucrainei

16:30

Wizz Air a anulat mai multe zboruri în România, în plin scandal privind sutele de curse care au avut întârzieri masive, anulări sau amânări. Pasagerilor afectați de aceste anulări li se oferi alternative, iar acestea includ alte zboruri spre destinații sau rambursarea completă a sumei plătite, conform unui comunicat al companiei low-cost.