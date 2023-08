video | Cutremur în sudul Turciei: Cel puţin 23 de persoane au fost rănite

15:20

Cadavrele a 9 persoane au fost găsite și se crede că încă două persoane au murit în urma unui incendiu la o casă de vacanță care găzduiește persoane cu dizabilități de învățare din Franța. Aproape 80 de pompieri au intervenit la incendiul din La Forge, după ce serviciile de urgență …