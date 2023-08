Horoscop 11 august – zodia care ar putea da un interviu pentru un job nou

20:30

Astăzi, 2 august 2023, a fost constituită prima Organizație Primară a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei din stânga Nistrului – din satul Cocieri, r-l Dubăsari! Oamenii cu inițiativă din această localitate frumoasă a Moldovei au decis să adere la echipa PDCM pentru a putea contribui la dezvoltarea în continuare a satului natal, raionului Dubăsari și […] The post A fost constituită prima Organizație Primară a PDCM din stânga Nistrului appeared first on NEXTA.