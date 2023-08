Meciul de la Tiraspol: Sheriff a învins campioana Belarusului. Unde se va juca returul

11:00

Planifici o perioadă plină de evenimente distractive? Lasă-ne să-ți fim ghidul! Acasă — Festival de muzică populară Festivalul de Muzică Populară «Acasă» ne cheamă din nou într-o călătorie spre origini, în cadrul celei de-a III-a ediții. Acest eveniment evocă tradițiile neamului și ne îndeamnă să celebrăm patrimoniul cultural, care ne identificăm ca popor. În acest an vom sărbători aniversarea a 70 ani ai Maestrului Nicolae Botgros! Când? 12 august, ora 18:00 Unde? Teatrul […] The post Top evenimente la care poți merge în această săptămână în Chișinău (11-13 august) appeared first on NewsMaker.