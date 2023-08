Horoscop 11 august – FECIOARĂ – o reuşită în plan material

09:40

Mai mulți studenți la admiterea din acest an. Unele universități susțin că au primit mai mulți studenți cu 10 și chiar 20 la sută față de anul trecut. Astfel că multe specialități au fost ocupate încă din primul tur. Astăzi instituțiile de învățământ superior au făcut publice rezultate finale și au anunțat startul sesiunii suplimentare […] The post Admiterea.md: Unele specialități, ocupate încă din primul tur appeared first on Omniapres.