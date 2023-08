ULTIMA ORĂ VIDEO: Un depozit din Rusia, aflat în apropierea reşedinţei lui Putin, a luat foc

11:30

Un tânăr de 22 ani originar din raionul Strășeni este cercetat penal după ce ar fi sustras o bicicletă din scara unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei. Prejudiciul cauzat victimei se ridică la suma de 5 000 de lei. În cadrul audierilor, bănuitul a comunicat că bunul sustras l-a vândut. Acesta nu […]