Armata ucraineană se confruntă cu atacuri aprige din partea trupelor ruse

Liderul rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni cu directorul general al companiei de stat Rostec, Serghei Cemezov, căruia i-a spus că este "necesar să se mărească rata de producţie a celor mai recente tipuri de arme". Putin şi directorul Rostec au vorbit despre lipsa de personal calificat, dar şi despre creşterea rapidă a salariilor în […]