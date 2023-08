FSB va primi acces la datele clienților Yandex Taxi din Moldova? Precizările PAS

11:20

Gașca Mastercard GO de la Moldindconbank a ajuns la 10 000 de tineri clienți în doar jumătate de an de la lansare — un rezultat impresionant, pentru care dorim să ne exprimăm aprecierea și mulțumirea. Cardul Mastercard GO, destinat copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 19 ani, le permite să facă primii pași spre independența financiară prin gestionarea de sine stătătoare a banilor de buzunar, precum și le oferă posibilitatea de a beneficia de diverse oferte și reduceri. În plus, Mastercard GO este atât un instrument comod de plată […] The post Familia Mastercard GO de la Moldindconbank crește. Peste 10 000 de copii și adolescenți folosesc activ cardul appeared first on NewsMaker.