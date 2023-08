Prețurile medii de consum au crescut cu 10,8 la sută în ultimul an

22:20

Mai multe grupuri internaţionale de media, între care AFP, The Associated Press şi Gannett/USA Today, au făcut apel la liderii politici şi responsabilii din sector să elaboreze un cadru juridic privind utilizarea inteligenţei artificiale (IA) în domeniul informaţiei, într-o scrisoare publicată miercuri, citată de AFP, transmite Agerpres. Scrisoarea deschisă are în total zece semnatari, între care agenţii internaţionale de presă - Agence France-Presse (AFP), The Associated Press (AP) -, de fotogr...