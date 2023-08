Evghenia Guțul și echipa lui Ilan Șor au discutat cu delegația din Turcia, despre proiectele de infrastructură din Găgăuzia

09:10

Vlad Filat declară că revenirea lui Andrei Spînu la Guvern este o sfidare a bunului simț. Această revenire va costa enorm guvernarea PAS și pe Maia Sandu personal, susține Filat Un om care se face direct vinovat de sărăcirea oamenilor în perioada rece a anului precedent, de semnarea aiurea a contractelor cu Gazprom, de achiziții […] The post Revenirea lui Andrei Spînu la Guvern, va costa enorm guvernarea PAS și pe Maia Sandu personal appeared first on Omniapres.