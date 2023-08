Oportunități pentru agricultori: Pot participa la o vizită de studiu în Republica Cehă

17:40

Festivalul Internațional de muzică clasică VinOPERA, organizat de Fundația „Constantin Mimi", revine în a VI-a ediție în Republica Moldova. Evenimentul va avea loc în perioada 30 august – 1 septembrie 2023, în trei locații diferite din raionul Anenii Noi: satul Varnița, satul Bulboaca și Castel Mimi. Ediția din acest an a festivalului propune o experiență […]