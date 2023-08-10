COMPANIA JAPONEZĂ NIPPON KOEI VA ELABORA UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE DIN MOLDOVA

Infotag, 10 august 2023 16:30

COMPANIA JAPONEZĂ NIPPON KOEI VA ELABORA UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE DIN MOLDOVA

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