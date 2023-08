Incendiile de vegetație fac prăpăd în Hawaii

14:50

În acest an, producătorii din Republica Moldova ar putea strânge o recoltă de 548.000 tone de mere, cu circa 19% mai mult ca în 2022 (446.300 tone), estimează Asociația Moldova Fruct, scrie mold-street.md „În structura producției globale de mere, din totalul de 548.000 de tone, soiul Golden Delicious are poziția de lider cu ponderea de […] Articolul Recoltă mai bogată de mere în acest an. Unde le vom vinde? apare prima dată în AgroTV.