În această duminică, părinții, copiii și tinerii sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale

Începând cu acest an și până în 2025, câte 100 de cupluri/femei solitare din Chișinău vor putea beneficia de un sprijin financiar de 60 000 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor necesare efectuării procedurii de fertilizare in vitro (FIV). Direcția generală asistență medicală și socială din Chișinău a semnat acordurile cu cinci clinici specializate, astfel încât…