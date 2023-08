Maia Sandu pune punctul pe i – Procuratura Anticorupție își va spori autonomia și resursele, nu va fuziona cu CNA

19:00

Fostul Partid Acțiunea Democratică (PAD) condusă de ex deputatul Mihai Godea a fost redenumit în „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa”, pe conceptul celui de al treilea grup politic din Parlamentul European, Renew Europe care este succesorul grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), care a existat între anii 2004 și 2019. Decizia de ... ALDE din Moldova – Fostul Partid Acțiunea Democratică condusă de Mihai Godea a fost redenumit, iar șefia formațiunii a preluat-o ex-deputatul Arina Spătaru The post ALDE din Moldova – Fostul Partid Acțiunea Democratică condusă de Mihai Godea a fost redenumit, iar șefia formațiunii a preluat-o ex-deputatul Arina Spătaru appeared first on Politik.