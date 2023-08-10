PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI, DINU ŢURCANU A RĂMAS FĂRĂ PERMISUL AUTO DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE
Infotag, 10 august 2023 13:30
PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI, DINU ŢURCANU A RĂMAS FĂRĂ PERMISUL AUTO DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE
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BANCA NAȚIONALĂ A MENŢINUT RATA DE BAZĂ LA NIVELUL ACTUAL - 6%
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60 DE PARTIDE POT PARTICIPA LA ALEGERILE LOCALE GENERALE
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ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR PENTRU EUROPA NU RECUNOAȘTE PARTIDUL CREAT ÎN MOLDOVA CU ACELAȘI NUME ȘI LOGO # Infotag
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PREȘEDINTELE VOLODIMIR ZELENSKI A DECLARAT CĂ VICTORIA UCRAINEI ÎN RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA RUSIEI VA ÎNLĂTURA OCUPAȚIA RUSĂ DIN MOLDOVA ȘI GEORGIA # Infotag
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Moody's a retrogradat mai multe bănci americane şi avertizează că ar putea viza şi unele bănci importante # Infotag
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7 august 2023
16:30
POLIȚIA A REȚINUT 52 DE ȘOFERI BĂUŢI ÎN WEEKEND, INCLUSIV PE PREȘEDINTELE RAIONALULUI ORHEI, DINU ŢURCANU # Infotag
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MAIB LANSEAZĂ CEA DE-A PATRA EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE
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FEMEIA RĂNITĂ ÎN ACCIDENTUL DE LA BOTANICA A MURIT, ȘOFERUL ESTE ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE # Infotag
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LUNI ÎNCEPE PERIOADA ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE LOCALE GENERALE
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16:00
ÎN CHIŞINĂU A FOST CONTRACARAT UN CAZ DE COMERȚ ILEGAL CU ALCOOL DE ORIGINE NECUNOSCUTĂ ȘI ȚIGĂRI CONTRAFĂCUTE # Infotag
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ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI N-A APROBAT STRUCTURA ȘI COMPONENŢA COMITETULUI EXECUTIV AL AUTONOMIEI # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ SPERĂ CĂ COMISIA DE EVALUARE VA ŢINE CONT DE DECIZILE CSJ ŞI VA REEVALUA CANDIDAŢII # Infotag
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MECIUL ÎN DEPLASARE AL ECHIPEI „SHERIFF” CU BATE VA AVEA LOC PE TEREN NEUTRU ÎN UNGARIA ȘI FĂRĂ SPECTATORI # Infotag
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O PERSOANĂ A FOST REȚINUTĂ ÎN URMA PERCHEZIŢIILOR ÎN SEDIUL PARTIDULUI „RENAŞTERE – ВОЗРОЖДЕНИЕ”, ANUNŢĂ CNA # Infotag
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EXPERȚII CONSTATĂ CĂ TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ A PARLAMENTULUI A FOST ANUL ACESTA DE DOAR 50% # Infotag
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FC ZIMBRU A SUFERIT O ÎNFRÂNGERE ZDROBITOARE ÎN FAŢA FENERBAHCE ȘI PĂRĂSEŞTE UEFA CONFERENCE LEAGUE # Infotag
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ÎN CENTRUL CHIŞINĂULUI S-A ÎNCHEUAT EXPOZIȚIA DEDICATĂ VICTIMELOR DEPORTĂRILOR STALINISTE # Infotag
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DEPUTAŢII ADUNĂRII POPULARE DIN GĂGĂUZIA AU CRITICAT ACTIVITATEA IRINEI VLAH ÎN FUNCŢIA DE BAŞCAN AL AUTONOMIEI # Infotag
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12:30
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE A ANULAT DECIZIILE COMISIEI DE PRE-VERIFICARE ÎN PRIVINŢA A 21 DE CANDIDAȚI # Infotag
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FAMILIA PETROV VA PETRECE O VACANȚĂ DE NEUITAT ÎN PARCUL DE DISTRACȚII LEGOLAND MULȚUMITĂ FINCOMBANK ȘI VISA # Infotag
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PROCURATURA ANTICORUPȚIE A STABILIT LOCUL ÎN CARE SE AFLĂ VEACESLAV PLATON ÎN MAREA BRITANIE, DAR NU SE GRĂBEŞTE CU CEREREA # Infotag
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PARLAMENTUL A APROBAT ÎN PRIMA LECTURĂ MECANISMUL DE RESTITUIRE A TVA ÎN GĂGĂUZIA, DE LA BUGETUL LOCAL # Infotag
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MINIŞTRII ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR AU PREZENTAT UN PACHET DE MĂSURI PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI ÎN DOMENIILE FISCAL ȘI VAMAL # Infotag
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13:00
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI A DISCUTAT DESPRE REZULTATELE VIZITEI SALE ÎN SUA CU AMBASADORUL AMERICAN # Infotag
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PESTE 50 DE LOCALITĂŢI DIN MOLDOVA AU RĂMAS FĂRĂ ELECTRICITATE DIN CAUZA PLOII TORENŢIALE ŞI VÂNTULUI PUTERNIC # Infotag
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FMI: Preţul cerealelor ar putea creşte cu 15% după încetarea acordului privind coridorul din Marea Neagră # Infotag
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26 iulie 2023
13:30
GUVERNUL ÎI VA SOLICITA PARLAMENTULUI PRELUNGIREA STĂRII DE URGENŢĂ PENTRU ALTE 60 DE ZILE # Infotag
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