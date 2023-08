Topul țărilor europene cu cele mai multe uzine auto

22:40

Rusia a declarat luni că a avansat în trei zile trei kilometri spre Kupiansk, în nord-estul Ucrainei, o zonă recucerită în septembrie anul trecut de forţele ucrainene şi care se confruntă cu o ofensivă rusă de câteva săptămâni, informează AFP. "În ultimele trei zile, soldaţii ruşi au făcut un avans în această direcţie de peste […]