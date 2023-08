Maia Sandu spune că deciziile CSJ de anulare a hotărârilor Comisiei de evaluare sunt ilegale, iar criza în justiție va continua până când se va reuși să se facă ordine în sistem

12:50

Agricultorii pot obține subvenții în avans de până la 4 mln de lei. Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial. Promisiunea vine pe fundalul în care situația cu onorarea obligațiunilor statului față de fermieri înregistrează restanțe. La un fond de subvenționare de 1 miliard și 500 de milioane de lei dintre care restanțele sunt aproape ... Chiar dacă fondul de subvenționare pentru agricultură este aproape epuizat din cauza datoriilor, statul promite agricultorilor subvenții în avans pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural