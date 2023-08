BNM susţine că în trimestrul III 2023, rata anuală a inflației se va diminua

08:50

În acest an, universităţile din Republica Moldova vor avea un număr mai mare de studenţi. Deşi abia au centralizat datele primei sesiuni de înscrieri, unele instituţii de învăţământ superior anunţă că au primit cu 10 sau chiar 20% mai multe cereri de înscriere. În timp ce profesiile viitorului cuceresc tot mai mult noile generaţii, pentru … The post În acest an, universităţile din R. Moldova vor avea un număr mai mare de studenţi. Care sunt specialitățile cele mai solicitate first appeared on ZUGO. Articolul În acest an, universităţile din R. Moldova vor avea un număr mai mare de studenţi. Care sunt specialitățile cele mai solicitate apare prima dată în ZUGO.