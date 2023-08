Câți pași trebuie să faci pe zi pentru o sănătate mai bună. „Mitul” celor 10.000 de pași pe zi a fost demontat

16:10

Cu referire la cazul medicului care a apărut într-un video publicat pe rețelele de socializare, Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a informat că Comitetul de etică și deontologie al instituției medicale a examinat cazul sub toate aspectele și a constatat că pacienta a beneficiat de asistența medicală necesară, intervenția chirurgicală fiind realizată cu succes de către … The post Pedeapsa primită de medicul de la Spitalul Republican, apărut recent într-un video pe rețelele sociale first appeared on ZUGO. Articolul Pedeapsa primită de medicul de la Spitalul Republican, apărut recent într-un video pe rețelele sociale apare prima dată în ZUGO.