Circa 85 % din locurile bugetare de la colegii, acoperite după prima etapă a admiterii

Echipa de baschet a Republicii Moldova a avut o prestație de excepție la Campionatul European de Baschet anual al Diviziei C, care a avut loc la Baku, Azerbaidjan, sportivii noștri obținând medalia de bronz. Republica Moldova a fost reprezentată la Campionatul European de Baschet de 12 jucători: Miroslav Zara, Daniali …